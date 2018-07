El gran problema de Rocío Carrasco según su tía Gloria Mohedano

Gloria Mohedano, la hermana de Rocío Jurado, ha sido una de las presentes esta pasada semana en la inauguración de la terraza de Chipiona en honor a ‘La más grande’ de la que Amador Mohedano ha abierto las puertas después de muchos meses de trabajo y preparación.

La tía de Rocío Carrasco está muy unida a toda la familia: a su hermano Amador, a la exmujer de éste, a Rosa Benito, a José Ortega Cano, a los hijos de éste y de la tonadillera, a Gloria Camila y José Fernando, así como a los hijos de su sobrina, David y Rocío Flores. Es decir, Gloria Mohedano se encuentra del lado de la familia con la que Rocío Carrasco está totalmente distanciada.

Mi sobrina tiene que solucionar es el problema con sus hijos

Suele mantenerse en un discreto segundo plano y evita hablar de polémicas familiares, pero esta vez Gloria Mohedano ha querido hablar sobre su sobrina Rocío. La hermana de Rocío Jurado y de Amador fue preguntada por el famoso museo en honor a la folclórica cuyas puertas no han podido ser abiertas: “Sabéis todo el interés que hemos puesto en que el museo se abra. Me preguntáis por el museo pero yo eso no lo tengo que decidir, eso se lo tenéis que preguntar a otra persona”. Evidentemente esa persona es Rocío Carrasco.

Pero Gloria Mohedano ha ahondado aún más en la herida y ha hablado abiertamente sobre la actitud de Rocío Carrasco con sus hijos. “Me preguntáis mucho pero el museo pero no me preguntáis por mis niños. Para mí lo más importante que mi sobrina tiene que solucionar es el problema con mi Rocío y mi David, con sus hijos. Antes va eso que el museo de su abuela, y nadie me pregunta por ese tema”, ha comentado haciendo referencia a la nula relación que su sobrina mantiene con Rocío y David Flores. Los dos jóvenes viven con su padre desde que cumplieron la mayoría de edad y el apoyo a Antonio David en su guerra con su ex por parte de ellos es total.