Ricky (OT) justifica su ausencia en el Orgullo por “una cuestión de edad”

En menos de una semana Madrid volverá a vivir uno de los eventos más esperados del año, las fiestas del Orgullo. Una cita muy especial que destaca por las carrozas, los conciertos y los pregoneros. Todos los años, el comité que organiza el evento elige a varios personajes conocidos para que se encarguen de dar los pregones y dar visibilidad a la diversidad LGTBIQ+.

Haciéndose eco del gran éxito de ‘Operación Triunfo’, este año han apostado por cuatro conocidas caras de la academia, Agoney, Marina, Javier Calvo y Javier Ambrossi, todos ellos abiertamente LGTBIQ+.

Aunque se alegró por la oportunidad que se le presentaba a sus excompañeros, Ricky decidió lanzar una especie de pulla, llamando la atención a los que habían decidido no contar con él, “Una cosa. Sabéis que soy maricón, ¿no?”, escribía el cantante en su cuenta de Twitter. Un mensaje que recibió el apoyo de gran parte de sus fans, pero que también ha generado tal polémica que se ha visto obligado a mandar un comunicado para justificarse.

“En ningún momento he exigido, ni he pretendido hacerlo, participar en algún evento del Orgullo solo por formar parte del colectivo”, comienza escribiendo Ricky, que creyó necesario escribir el tuit “porque al no formar parte del pregón, que ha sido únicamente por una cuestión de edad” le sorprendió que algunas personas “decían que era lógico” porque “me hacía pasar por heterosexual y que incluso hubiese quien decía que me había mofado de la comunidad LGTBIQ+ al fingir formar parte”. Por eso, escribir “sí: ‘soy maricón’” le pareció “la forma más ágil y clara de resolver todas las dudas al respecto”. Desde el evento no se han pronunciado para explicar por qué no han contado con Ricky, pero algunos usuarios de la red social han caído en la cuenta de que la justificación del de Palma de Mallorca no tiene sentido ya que Javier Ambrossi tiene 33 años, dos más que él.