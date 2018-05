Si hay un personaje televisivo que define en los últimos tiempos a la televisión de nuestro país ese es el de Carlos Alcántara. Raro sería que hubiese alguien que no haya visto ni tan siquiera un capítulo de ‘Cuéntame Cómo Pasó’, la ficción que narra la historia de España, desde el franquismo a las décadas más recientes a través de los ojos de un niño que acaba convirtiéndose en adulto. Corría el año 2001 cuando esta serie llegaba a la parrilla televisiva y lo hacía para quedarse hasta hoy en día. Sin embargo, acaba de sufrir una pérdida que será difícilmente reparable.

[Hacienda no perdona a Imanol Arias]

Ricardo Gómez, el actor encargado de dar vida a Carlitos, ha anunciado en su cuenta de Twitter que abandona su papel tras 17 años y cerca de 350 capítulos a sus espaldas. Y lo hace justo en el momento en el que los guionistas habían focalizado la trama en su historia de amor con Karina. Pero él vive de emociones, de retos y creía que este es el momento de dar un paso al lado.

Así lo ha explicado en un comunicado difundido en su propia red social: “Para mí esta profesión supone afrontar retos de tanto en tanto y está bastante reñido con la comodidad. Aunque por supuesto los guionistas [de Cuéntame] me han ido enfrentando a retos cada temporada, el reto de la construcción de un personaje, de enfrentarte a gente nueva, a historias nuevas, a equipos nuevos… esto tiene que ver con ser actor. Y yo hace un tiempo que siento la necesidad de expandirme en ese sentido. Hoy me siento muy nervioso, pero sobre todo es una decisión personal que no tiene tanto que ver con un ansia de querer hacer otras cosas, de una libertad de ahora mismo (…) siento que necesito salir del nido y mirar para adelante y no para atrás”.

Sin lugar a dudas, es una baja sensible y que obligará a los creadores de ‘Cuéntame’ a reinventarse. Además, es un momento idóneo para echar la vista hacia atrás y observar cómo ha crecido Ricardo Gómez a través de nuestros televisores. Entró con 7 años y sale con 24 hecho todo un hombre.