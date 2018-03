La respuesta de Chabelita a la entrevista de su hermano Kiko

Si el pasado miércoles contábamos en exclusivo el recado de Kiko Rivera a su hermana, Isa Pantoja, que todavía no ha ido a conocer a su hija Carlota, hoy te desvelamos en primicia la respuesta de la joven a su hermano, con quien pudimos hablar cuando se dirigía a su casa nueva. “No he visto la entrevista, solamente la portada”, confesaba Isa, que explicaba que el motivo por el que no ha ido a ver a la niña es porque está “en plena mudanza”.

“De hecho, tengo el tiempo súper justo, acabo de ir a recoger al niño y entonces no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo para hacer viajes porque Alberto acaba a las 5 el cole y tengo que acostarlo”, se justificaba. A pesar de ello, asegura que irá a ver a la niña muy pronto, “lo importante es que dentro de unos días voy a ir” y confía en que las aguas vuelvan a su cauce normal. “Es absurdo comentar estas cosas, y nada, se solucionará seguramente”, dice sobre el supuesto distanciamiento que hay entre ambos.

Sobre su “peculiar forma de querer”, como la definió Kiko en la entrevista, donde aseguraba que se preocupaba más de sus amigos que de su familia, Isa también ha respondido. “Yo quiero a mi manera, pero al fin y al cabo son dos personas. Si no lo intenta uno, puede intentarlo el otro”.

En muchas ocasiones se ha comentado que Isa se siente diferente al resto de la familia, una percepción que ahora no tiene. “No, ahora mismo no”, responde a la pregunta, “aunque tengamos la distancia, cuando vaya a visitar a mi sobrina, que ya te digo, va a ser cuando pueda, no va a pasar nada más. Seguramente lo podré arreglar”, explica Chabelita confiada.

Para saber si los hermanos vuelven a tener una relación fluida habrá que esperar a ese encuentro, cuando Isa conozca a la pequeña Carlota, que nació hace ya un mes y medio, y cuando los hermanos vuelvan a verse las caras. ¿Reinará la paz o la tensión en ese reencuentro?