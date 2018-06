El número de parados en España está a punto de bajar gracias a Isabel Pantoja. La cantante ha decidido renovar al personal que trabaja para ella y poner dos ofertas de trabajo en las que busca a dos empleadas interinas para el servicio. Si bien es cierto que la madre de Kiko Rivera no es la primera famosa en buscar ayuda para su hogar, lo que ha llamado la atención son los requisitos que pide para esas personas.

Unas condiciones de lo más peculiares que ha desvelado Laura Cuevas, hija del que fuera capataz de Cantora durante más de tres décadas y ex concursante de Gran Hermano VIP, al programa Socialité y que no han dejado indiferente a nadie.

Según la joven, los requisitos indispensables para estas dos empleadas es que sean mujeres “jóvenes para que estén fuertes y aguantar el tirón de los Pantoja”, sin hijos ni intención de tenerlos “para que trabajen por y para ella”. Aunque parecen peticiones más que suficientes hay una que es aun más sorprendente y es que estas chicas debe ser fans incondicionales de Isabel Pantoja. “Si ve a una chica que es fan incondicional de ella y que su vida es Isabel y da todo por ella, el contrato va a ser automático”, asegura Cuevas.

Ante tantas exigencias podría parecer que el horario y el salario irían acorde, pero Laura afirma que lo que la tonadillera ofrece es un horario de 24 horas, 7 días a la semana. “La persona que entre tendrá que levantarse a primerísima hora para que esté el desayuno preparado”. Después se tendrá que encargar del almuerzo, la cena y permanecer despierta hasta tarde, pues la cantante se acuesta tarde puede solicitar “los servicios de esta persona cuando a ella le haga falta”.

Sobre el sueldo, la ex empleada de Cantora tiene claro que rondará los 800-900 euros, pero no será más de 900. Aunque la cifra no sea nada del otro mundo, lo cierto es que al estar interna no tendrá que pagar ni alojamiento ni manutención, por lo que el sueldo llegará íntegro a su nómina. ¿Alguna candidata?