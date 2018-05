El Real Madrid afronta este sábado su cita más importante de la temporada, una nueva final de Champions League, la cuarta en cinco años. Para tan trascendental fecha, los futbolistas no estarán solos y contarán con el inestimablemente aliento de sus novias desde las gradas del Olímpico de Kiev. Las WAGS del equipo blanco han puesto rumbo a la capital de Ucrania este jueves, en un vuelo regular de Iberia con salida a las 11.00 horas de Barajas, 24 horas después que los jugadores.

Pilar Rubio ha sido (como casi siempre) uno de los principales focos de atención. Llegó acompañada de los padres de Sergio Ramos, pero después se fue por separado junto a los dos hijos mayores de la pareja, Sergio y Marco, a los que les han hecho el mismo corte de pelo mohicano que al padre. ¿Superstición de cara a la gran final? La presentadora se mostró muy risueña y con muchas ganas de traer suerte a su chico y es que cuenta las finales de Champions por victorias, algo que no pueden decir todas las novias de futbolistas. Pilar sueña con ver a Sergio Ramos mañana alzando la Copa de Europa al cielo de Kiev.

Otra WAG que ha caído de pie dentro del grupo ha sido Sara Sálamo. La novia de Isco Alarcón debuta en esto de viajar a una final de la Champions y espera ser talismán para el Real Madrid. Sorprendentemente, viajó hasta Ucrania acompañada de los padres del habilidoso mediocentro malagueño y el hijo de este, fruto de su relación anterior con Victoria Calderón. La tinerfeña ha caído de pie dentro de la simpática familia del ‘22’ blanco y estas imágenes son buena prueba de ello.

A Pilar y Sara se les unieron otras WAGS como Adriana Pozueco, novia del lateral izquierdo Theo Hernández o María Sánchez, pareja del centrocampista Dani Ceballos. Ninguno de los dos futbolistas tiene demasiadas posibilidades de jugar ni un solo minuto en la final porque no gozan de la confianza de Zinedine Zidane. De hecho, es más que probable que ni se vistan de corto y vean el partido desde la grada, fuera de la convocatoria. No obstante, sus chicas no han querido perder la oportunidad de viajar para así poder celebrar la que sería la decimotercera Champions League para el Real Madrid.

A las novias de los jugadores se les unieron exjugadores como Raúl González, miembro del cuerpo diplomático del conjunto madridista, que viajó junto a alguno de sus hijos, y Xabi Alonso, con Nagore y su hijo. José María Michavila, el hermano de Karim Benzema o Nuria González y su hermana completaron un avión que ya marcha camino de Kiev.