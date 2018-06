Hasta casi el último momento, Raquel Mosquera tuvo papeletas para resultar ganadora de ‘Supervivientes 2018’, pero al final el jugoso premio se lo llevó Sofía Suescun, como todos saben. El carisma y la fortaleza demostrada en la isla por la peluquera la convirtieron pronto en una de las favoritas de la audiencia. Dentro de ella hay una persona que sorprendentemente se ha mostrado inquebrantable en su apoyo: Rocío Flores Carrasco.

La hija de Rocío Carrasco publicó durante el concurso varias imágenes en su cuenta de Instagram en las que apoyaba fervientemente a Raquel Mosquera, pero especialmente llamativa fue una con un corazón y el mensaje “mi ganadora, una luchadora nata”. Cuando se le pregunta a la peluquera por ello no puede evitar emocionarse e incluso entrecorta la voz: “No he visto nada porque no he tenido móvil hasta ahora que me lo va a traer mi marido. Me emocionó muchísimo saber que Rocío, la nieta de Pedro, pensaba eso de mí. Yo les envié un besito desde ‘Supervivientes’ porque sus papás me llamaron para despedirse de mi y darme mucha suerte. Desde aquí les doy mucho amor y besos a ella, a su hermano y a su hermanita”.

De las demandas que en teoría le iba a poner Rocío Carrasco no hay ni rastro y así lo dejó claro Raquel: “Acabo de llegar y no he recibido nada, si pasa algo os enterareis, le comentó a la prensa. También dijo que no se había reencontrado con los dos hijos que tiene con Isi: “Todavía no me he reencontrado con los niños porque mi papá estaba en el hospital. Está bien, era una neumonía y gracias a dios está bien”. Su paso por ‘Supervivientes’ le ha servido para cambiar su aspecto, perder peso y conseguir un look mucho más juvenil y moderno que el que lucía antes de marcharse a Honduras. Llegó a la isla con 86,7 kilos y a su regreso la báscula marca 70. Casi 17 kilos menos con los que se encuentra muy conforme: “Me gusta lo que veo… Se me ha quedado un cuerpazo. ¡Me siento guapa!”, decía a los periodistas.