En menos de una semana Raquel Mosquera va a vivir dos nuevas experiencias en su vida: su participación en ‘Supervivientes’ y la inauguración de su nuevo negocio. El pasado jueves la peluquera y su pareja, Isi, abrían oficialmente su restaurante, un local situado en Móstoles y que, en honor a Raquel, han llamado “Mosquera”.

Con una cerveza en la mano, la pareja se mostró de lo más emocionada con este proyecto al que, por la aventura que está a punto de vivir, Raquel tendrá que decir ‘hasta luego’. “Montamos un restaurante y yo me voy a pasar hambre a Supervivientes”, bromeaba Raquel, que desveló que la inauguración estaba proyectada para más adelante pero que, al adelantarse el estreno del reality, ha tenido que ser ahora para no perdérsela.

A pesar de las prisas todo ha salido a pedir de boca y no podía estar más contenta con el resultado. Durante su ausencia será Isi el que se encargue de todo, también de sus dos hijos, Raquel y Romeo, quienes más la echarán de menos durante los meses que pase en Honduras. Si bien supone todo un reto, la de Vallecas afirma que está lista para darlo todo, “es un reto más en mi vida, de esfuerzo, no solo físico, sino mental”, cuenta.

Tan segura está de su éxito que no tiene reparos en asegurar que va a demostrar al mundo que es más fuerte mental que físicamente. Sobre lo que se ha dicho de que no está preparada para estar en la isla, Mosquera ha tranquilizado a sus seguidores y es que tiene el visto bueno de su médico. “Ahora voy muy bien preparada, además tengo el informe del médico, que me ha dado el visto bueno. Me estoy cuidando muy bien. Por esa parte ya vais a ver que no va a haber ningún problema”, cuenta.

Con la adrenalina corriéndole por las venas al pensar en la aventura, tampoco se olvida de la peor parte de formar parte del reality, es decir, estar lejos de sus hijos. “Intento no pensarlo mucho porque si no te vienes abajo”, explica muy sincera. A pesar de ello, está más que segura de la decisión que ha tomado porque es una mujer que cuando quiere algo lucha por ello hasta el final. “Ya me he mentalizado que me voy y cuando yo digo algo… voy a ir a por todas”.