Raquel Meroño habla por primera vez sobre su ruptura

Raquel Meroño ha anunciado a través de Instagram, que finalmente no podrá abrir su chiringuito en Semana Santa. Para ello ha publicado un selfie de ella y Santi Carbones, aclarando su actual situación: “Se ha intentado pero no ha podido ser. @carbones13tarifa no abrirá en Semana Santa porque el temporal Emma nos ha vuelto a poner a prueba. ACEPTACIÓN y a seguir adelante con fuerza, amor y vuestros mensajes de ánimo que os agradezco de corazón. Para que así sea estoy trabajando mano a mano con @santicarbones el padre de mis hijas , mi socio y el que, pese a nuestra nueva situación, siempre será mi FAMILIA”.