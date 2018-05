Tenemos una buena noticia para todos aquellos (la mayoría) que no han corrido la gran suerte de viajar hasta el castillo de Windsor para presenciar en directo la boda del año, que ha unido para siempre al Príncipe Harry y a Meghan Markle. Sabemos lo que se dijeron los tortolitos mientras se ponían las alianzas y mientras se miraban con esa dulzura típica de los que se saben enamorados. La prensa británica le ha leído los labios a la pareja, por individual y por separado, es decir, los secretos que se confesaron durante la ceremonia.

[En directo: sigue en SEMANA la boda de Harry y Meghan Markle, minuto a minuto]

El primer centro de atención de la mañana en Londres fue la llegada de Harry a la capilla de San Jorge, alrededor de las 11.30 (hora local) acompañado de su hermano (y ‘bestman’), uniformados con el atuendo de los ‘Blues and Royals’. Caminando con paso firme y decidido, el hijo de Diana de Gales saludaba a todos aquellos que le aclamaban. Una vez llegados a la capilla, Guillermo le dijo: “Esto es lo más lejos que podemos llegar”. A su entrada, Harry le dijo al ministro: “Estoy bien”. Nervioso por ver a Meghan vestida de novia, le pregunta a William: “¿Está ella aquí?, a lo que su hermano contesta: “No, todavía no”.

A las 11.49, Guillermo aconseja a Harry con una frase que no llega a terminar ante la repentina llegada de la novia: “Deberías decir…”. Es el momento, su momento. Los novios se encuentran sobre el altar y el príncipe no puede evitar piropear a la que va a ser su esposa: “Estás increíble. Te he echado de menos”. Con algo de timidez, ella responde con un simple “gracias”. Después, Harry responde “absolutamente” a un comentario al oído de Markle.

La salida de los novios al exterior está llena de momento anecdóticos. Kate Middleton le dice a su hija Charlotte: “Mira el carruaje”. La Reina Isabel II alienta a su marido, el duque de Edimburgo: “¡Sigue aplaudiendo!”. Mientras, Meghan Markle no puede contener la emoción al ver a toda la gente agolpada, esperando su salida: “¿Nos besamos ahora?”. “Sí”, contesta su ya marido sin dudarlo y ambos protagonizan una de las imágenes de la boda. Tras vislumbrar a alguien tras la multitud, Meghan reacciona: “Qué dulce, increíble. ¡Cuánta gente!, mientras saluda efusivamente a un lado y al otro”.