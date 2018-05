El príncipe Harry, ‘con la mosca detrás de la oreja’ ante las risas de Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle vivieron el pasado 19 de mayo uno de los días más especiales de su vida, después de darse el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor ante la mirada de familiares, amigos, británicos y todo el mundo, que estaba esperando con ganas que se celebrara la boda del año.

Pues bien, tres días después de su boda, Harry y Meghan han reaparecido como marido y mujer en un acto público previo a la celebración del 70 cumpleaños del príncipe Carlos, que será el próximo 14 de noviembre. Seis meses antes de que sople las velas, su hijo Harry ha ofrecido un bonito discurso, bajo la mirada de su padre, Camilla de Cornualles y su mujer, Meghan.

Lo que no se podía esperar el príncipe Harry es que algo iba a interrumpir su discurso en numerosas ocasiones. Y es que el hijo pequeño de Carlos y Diana de Gales tuvo que dar varios manotazos al aire para evitar que una abeja le molestara. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no podía más e interrumpió su discurso: “Lo siento, esa abeja me persigue”, declaró, provocando la risa de todo los asistentes.

🎥 Watch the full video of The Duke of Sussex’s speech from today’s Prince of Wales’ (@ClarenceHouse) 70th Birthday Patronage Celebration at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/C7rBFZuS4c

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de mayo de 2018