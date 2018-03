Hace aproximadamente una semana salía a la luz que Pepe Navarro había decidido poner punto final a su relación con Lorena Aznar, su mujer y madre de sus dos hijos. Desde aquel momento, el periodista se convirtió en uno de los personajes más buscados y es que la noticia de su divorcio pilló por sorpresa a todo el mundo. Tras varios días en el anonimato, hemos conseguido localizar a Pepe Navarro.

La pasada noche, el que fuera presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ se dejaba ver en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez tras pasar unos días en Ibiza alejado del foco mediático y de toda la polémica que ha generado su guerra con su todavía mujer. Aunque no se detuvo ni un instante, Pepe no dudó en contestar a las preguntas de la prensa. Si bien no quiso aclarar qué hay de cierto en las informaciones que se están contando, aseguró que “todo está muy bien” y que sus hijos también están “bien”.

El gran misterio comenzó una vez que salió del aeropuerto, pues desde que abandonó el ático de la discordia, por el que ahora se enfrente a Lorena, no se sabe dónde está viviendo. Tras romper la relación, Aznar se quedó en la casa del Paseo de la Castellana con sus dos hijos, Layla y Aníbal, una situación que Navarro quiere cambiar para poder venderla y saldar así una importante deuda de varios millones de euros con una entidad bancaria.

Para ello, le habría propuesto a su ex cuatro opciones diferentes de alquiler de hasta 1.000 euros para que se mudara con sus hijos. Sin embargo, según la versión del periodista, la profesora de inglés habría rechazado las propuestas, por lo que estarían en un punto muerto hasta que el juez decida qué sucederá con la que fue su vivienda familiar.