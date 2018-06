Primeras palabras de Maxíma de Holanda tras el suicidio de su hermana...

La conmoción por el suicidio de Inés Zorreguieta, hermana de Máxima de Holanda, aún continúa, sobre todo entre sus familiares.

Desde que se conociera la noticia, la reina está atravesando los días más duros de su vida, afrontando esta dura pérdida que ha llegado de manera inesperada.

Desolada pudimos verla en el entierro de su hermana pequeña, en Argentina. Acompañada por el resto de su familia, se vivieron escenas de gran tristeza y dolor.

Apenas han pasado dos semanas, pero Máxima ha decidido retomar la agenda que paralizó entonces para poco a poco recuperar la normalidad de su día a día. Lo ha hecho acudiendo a un acto de inauguración de la UMCG Proton Therapy Center, el primer centro en los Países Bajos en ofrecer terapia de protones, en el Academical hospital de Groningen.

Allí, Máxima de Holanda ha pronunciado sus primeras palabras en público refiriéndose a su hermana y a esta triste pérdida que la ha destrozado: “Estoy contenta de recuperar mi agenda en este centro, que tanto significa para las personas que padecen cáncer. Personas que están enfermas, pero que no pierden la esperanza de curarse”, ha comenzado diciendo a los asistentes.

Queen Máxima spoke about the loss of her beloved, gifted little sister Inés Zorreguieta.

(with English subtitles) pic.twitter.com/OjLw6K5Jc6

— Rick Evers (@RickEversRoyal) June 19, 2018