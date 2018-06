Hace unos días desvelábamos en primicia que Julio Iglesias, tras muchos meses de silencio, por fin ha recogido la demanda de filiación interpuesta por el que dice ser su hijo, Javier Santos. Una pequeña victoria para el valenciano y su familia, que no podían estar más contentos. Así lo ha asegurado su madre, Edite Santos, cuyas primeras palabras te contábamos en primicia.

Lo primero que hace es aclarar que “ha sido difícil entregar la notificación a Julio porque siempre ha puesto trabas, como todos sabéis”, para después desvelar que la cuenta atrás ya ha comenzado para el cantante, pues tiene de plazo “hasta el 2 de agosto para que se haga las pruebas de ADN”.

A pesar de que la fecha está fijada, Edite no está segura de que Julio se someta al test de paternidad, lo que tampoco le preocupa. “Si no se las hace, el juez como ya tiene esas pruebas da a Javier como hijo de Julio Iglesias. Luego vendrán los apellidos y todo lo que conlleva”, afirma muy segura. También ha querido responder a todos aquellos que aseguran que el objetivo de la batalla legal es dinero, explicando que en todo este tiempo no ha cobrado cuando ha ido a los programas de televisión y es que “no hay dinero que pague el daño que me ha hecho Julio Iglesias durante todos estos años”.

Por el momento, Julio Iglesias no se ha pronunciado de manera directa y tampoco se espera que lo haga. Aun así, la madre de su presunto hijo quiere decirle “que ya está bien” y que es hora de dejar “de poner obstáculos” y asumir “sus responsabilidades”. Y suelta una bomba, a Javier le gustaría conocer al músico. “¿Qué culpa tiene mi hijo de estar en este mundo? La culpa no la tiene mi hijo, en todo caso la tendríamos Julio y yo. Es hijo de él”, justifica.