El primer gran error de Meghan Markle

Con este vestido wrap, muy ligero y relajado, con estampado de flores. Meghan ha hecho un cambio radical en su estilo, Hasta ahora se había decantado por los colores lisos y suaves y las siluetas más depuradas y marcando figura. La elección no es que sea mala para una boda de mañana en la campiña inglesa, pero hay que reconocer que no es la vez que más favorecida la hemos visto.

Para completar el look eligió los zapatos que llevó en día de su boda para la recepción de tarde junto con el vestido de Stella McCartney, eleborados en exclusiva para ella en satén de seda en los talleres de Florencia de la firma Aquazzura.