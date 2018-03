Muchos años ha durado la herida abierta entre Pipi Estrada y Terelu Campos a raíz de una relación que apuntaba muy alto pero que quedó en agua de borrajas y con ambos enfrentados públicamente. Sin embargo, algo parece haber cambiado entre ellos y se ha producido un acercamiento de sus posturas cuanto menos inesperado. Así lo ha desvelado el propio periodista deportivo durante la presentación de la película ‘Peter Rabbit’, a la que acudió con su hija pequeña.

Preguntado por cómo está la relación con Terelu Campos, Pipi se desmarcaba y nos daba un titular de los suyos: “Desde hace un tiempo a esta parte, hay una conexión amable entre Terelu y yo, de vez en cuando un mensaje de cariño o respeto, un mensaje por el trabajo”. Notición. Incluso se ha atrevido a desvelar cuándo cambió todo: “Hubo un momento puntual, fue el momento del ictus de su madre. Le mandé un mensaje de esperanza y ánimo y me sorprendió gratamente su respuesta. Ahí comenzó la buena época de la ‘conexión amable’”.

Pipi Estrada también ha opinado sobre el bautismo de la hija de Terelu sin pixelar, Alejandra Rubio, en una conocida revista. El colaborador la guarda mucho cariño: “Por un lado me dio mucha alegría porque hacía mucho tiempo que no veía a Alejandra. Cuando yo conocí a la niña tenía 3 años y yo salí de la casa cuando tenía 7. Es una decisión personal. No era pensable en aquellos tiempos que esto pudiera ocurrir hoy en día, pero hay que amoldarse a los nuevos tiempos y es respetable. Para lo bueno y para lo malo, cada uno es responsable de lo que hace”, sentencia.