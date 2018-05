Pilar Rubio ya está de vuelta en ‘El Hormiguero’ tras dos meses de ausencia en los que ha dado a luz y se ha volcado con su tercer hijo. Su retorno había generado mucha expectación, más que nada por conocer de primera mano algunos detalles sobre el nacimiento del pequeño Alejandro. Presumiendo de figura, Pablo Motos no dudó en tirarle el primer piropo nada más poner un pie en el plató: “Te hemos echado mucho de menos. Estás estupenda. Te hemos echado de menos. Pasaba la semana y decía ‘joé, me falta algo’. ¡Qué te quiero, Pilar!”.

Muchos se preguntan cómo es posible que la presentadora esté incluso más delgada que antes de quedarse embarazada y tan solo unas semanas después del parto. La respuesta de Pilar no tiene desperdicio, aunque quizás no sea demasiado aconsejable: “La gente me dice que adelgazo muy rápido y que si es que me opero. No, no me opero, es que no duermo. Intentad dormir tres horas al día, veréis lo que pasa. Que te consumes”. Mensaje con recado a sus detractores.

Uno de los mejores momentos tuvo lugar cuando la colaboradora presentó por primera vez en la televisión a su hijo Alejandro. Un guapísimo rubio que se parece mucho a Sergio Ramos JR. Su sonrisa delata que está absolutamente encantada con esta nueva maternidad. Pilar Rubio retomó su sección de consejos para hacer la vida más fácil a los padres. En su caso, reconoció que este parto fue casi coser y cantar: “tres minutos y medio. Ya estoy acostumbrada, entrenada…”. Además, destapó algún que otro conflicto entre hermanitos: “Alejandro se porta muy bien, pero tengo un pequeño problema con sus hermanos. Tienen celos y esas cosas de niños. De todas formas, ¿vosotros habéis visto la película de ‘Desafío Total’? ¿Os acordáis de esa imagen en la que sale una mujer con tres pechos? Vale, pues yo no quiero un pecho más, lo que quiero es un brazo más. Porque es que con tres niños no te da. Imagínate que yo con una mano estoy sacándome leche con el sacaleches y con la otra tengo cogido a Alejandro. Pues mientras tanto están sus hermanos peleándose y… ¡a ver cómo lo hago! Necesitaría otro brazo, así que a ver si aquí me buscáis algo de ciencia que me ayude”, aclaró.