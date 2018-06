Pilar Rubio desvela su intensa rutina antes de poner rumbo al trabajo

Pilar Rubio está viviendo una etapa de lo más intensa como madre de tres hijos. Ahora, además, se suma la ausencia de Sergio Ramos, que continúa en Rusia jugando con la Selección Española de Fútbol. Por ahora, La Roja tiene que permanecer allí para seguir disputando los partidos, por lo que la distancia sigue separando a la pareja (por el momento).

A pesar de que se encuentra en Madrid con sus hijos, Pilar Rubio sigue haciendo su vida normal. No ha dudado en compartir con sus seguidores algo que desconocíamos: su rutina diaria antes de ir al trabajo. “Hoy, como todos los días, me he levantado a las 06:15, he desayunado avena, semillas de cáñamo, açaí, coco, nueces y manzana con leche de avena”, empieza explicando sobre la hora a la que se levanta y lo que desayuna.

Pero ahí no queda la cosa, porque después de desayunar, Pilar Rubio hace un poco de deporte, para después empezar a disfrutar de sus pequeños: “De 07:00 a 08:00 aprovecho que los niños están dormidos para poder entrenar. Después, los preparo para el cole y les doy de desayunar. Luego, es el turno del desayuno del bebé”.

Pilar no puede estar más agradecida con su vida: “Así empiezo la mañana… y así continúo el día, trabajando y exprimiendo cada minuto que tengo los ojos abiertos. Feliz de poder disfrutar al máximo de mis hijos y mi amor, y de poder trabajar en lo que me gusta. Ojalá los días tuvieran 50 horas para poder seguir soñando despierta. Hasta que llegue eso, seguiré durmiendo poco, muy poco, pero muy a gusto. @elhormiguero“.