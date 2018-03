Pilar Rubio deja ‘El Hormiguero’, pero que no cunda el pánico, solo de manera temporal. Su embarazo camina por el sexto mes y cada vez necesita más reposo para dar a luz con garantías al que será su tercer hijo junto a Sergio Ramos. La presentadora tiene todo prácticamente listo para la llegada al mundo de su nuevo bebé, pero aún faltaba por despedirse de sus compañeros de programa y de un público que le adora. No hay fecha de parto programada, pero por lo que pudiera pasar, Pablo Motos ha querido despedirse de una de sus colaboradoras fetiche con un sentido abrazo y un “yo espero verte la semana que viene, pero por si acaso, espero que todo vaya fenomenal”.

“Bueno, yo quería preguntarte que, si me pongo de parto, ¿sabrías ayudarme? ¿Hay un médico por aquí? Me faltan días, aunque yo creo que la semana que viene estoy aquí”, bromeaba con el conductor del programa de Atresmedia una esperanzada Pilar Rubio. Sin embargo, todo apunta a que el de este lunes ha sido su último programa, dado que su ginecólogo le ha recomendado frenar su actividad. “Mi médico me ha dicho que en qué estoy pensando. Que estoy embarazada y que al estar ya de seis meses no puedo dedicarme a coger hachas y cuchillos y a ir por ahí lanzándolos. Más que nada por el peso porque no me conviene hacer esfuerzos”, explicaba la colaboradora en relación con su sección, ‘Los Retos de Pilar Rubio’. Y es que es un espacio para el que se precisa de un gran derroche físico.

Durante estos seis meses de gestación, Pilar no ha tenido que privarse de demasiadas cosas, más allá de las convencionales. No ha dejado de lado de las rutinas ni su duro entrenamiento para estar en forma. Incluso se ha permitido el lujo de ponerse su atuendo heavy y vibrar viendo en directo a Metallica. Ahora, tanto el capitán del Real Madrid como ella, esperan a su tercer hijo, que se unirá a Sergio, de 3 años, y Marco, de 2, que aguardan con ilusión la llegada de su hermanito.