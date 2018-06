Pepe Navarro ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para conseguir de una vez por todas su divorcio de Lorena Aznar y proseguir con una batalla judicial que parece interminable. Llegaba solo y hablando por su teléfono móvil minutos antes de las 10:00 de la mañana, hora en la que estaba programado el juicio. Con ropa informal, vaqueros, camiseta blanca y americana azul, el periodista parecía relajado de cara a un momento tenso y tratando de esquivar a la prensa que se congregaba en la entrada. No dio declaración alguna. Mientras, la profesora sí que logró no ser vista.

El juicio ha sido intenso porque ambos han llegado con posturas antagónicas y ha acabado pasadas las 12 de la mañana. Un contencioso que no es nuevo para ellos porque sus juicios comenzaron el pasado mes de marzo. Más de dos horas en las que han luchado por la custodia y manutención de sus dos vástagos.

A su salida de los juzgados, Pepe Navarro se ha limitado a decir su archiconocida frase de “todo está bien”. Mientras tanto, Lorena Aznar no ha pronunciado ninguna palabra pero se ha mostrado más sonriente y satisfecha. ¿Habrá sido más favorable el resultado para ella?

“La estrategia de Lorena ha sido ir dilatando el tiempo lo máximo posible y resistirse a abandonar la vivienda, incluso habiendo un comprador del piso familiar”, tal y como ha informado Antonio Rossi en ‘El Programa de Ana Rosa”.

Su separación, anunciada en diciembre de 2017, prometía que iba a ser amistosa, pero todo se truncó a raíz de la polémica con el domicilio familiar. Pepe Navarro quería vender a toda costa el ático de Cuzco en el que la pareja y sus dos hijos habían estado residiendo, argumentando una deuda hipotecaria, pero Lorena no estaba dispuesta a abandonar la casa tan fácilmente y mucho menos a cualquier precio.

Fue el comienzo de una intensa batalla entre ambos. El presentador jugó sus cartas y le ofreció costearle un alquiler mensual que no superase los 1.400 euros, pero Lorena quería quedarse en el ático. Él se llegó a mostrar desesperado tras varias intentonas por convencer a la madre dos de sus hijos: “Le he hecho cuatro propuestas para que ella escogiese la que le conviniera, pero no ha aceptado ninguna. Así que, la única solución es el camino de la Justicia”, apuntó.

Finalmente, Navarro se salió con la suya y el juez estimó que la vivienda era apta para sacarla al mercado, emplazando a Pepe y Lorena a un acuerdo para fijar una nueva residencia para ella y sus hijos. El magistrado dio dos meses de plazo para que la profesora y los menores abandonasen la casa, un plazo que expiró la semana pasada.

A día de hoy, la casa continúa a la venta y no ha encontrado un comprador, todo en medio de la guerra fría que Lorena Aznar y Pepe Navarro juegan en los tribunales.