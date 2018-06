El día que Penélope Cruz se negó a desnudarse en Hollywood

Penélope Cruz es hoy una gran estrella. Pero nadie dijo que el camino para lograr llegar hasta donde ha llegado, fuera fácil.

Uno de los motivos por los que Penélope Cruz ha logrado brillar como la estrella que es hoy, es el de haber tomado decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y algunas no han sido nada fáciles.

La propia Penélope Cruz ha relatado durante una entrevista para la Fundación SAG-AFTRA, un incómodo y amargo momento que vivió en Hollywood, con apenas 21 años, cuando aún no era una estrella mundialmente conocida, aunque sí en España.

La actriz española se disponía a realizar su primera audición importante en América. Penélope había pasado 4 meses estudiando inglés tras recibir un “guión increíble” y viajó hasta Hollywood para realizar la prueba de la que podría salir su primer papel importante en la meca del cine.

Penélope Cruz: “Si creéis que podéis tratar así a la gente… conmigo, no va a funcionar”.

”Cuando llegué allí, con un tremendo jet-lag, ellos me dijeron: ‘Oh, tenemos que verte en la oficina’. Querían añadir algo a mi contrato. Dijeron: ‘Si quieres hacer la prueba de pantalla, tienes que aceptar que en la película habrá algunas escenas de desnudos que no estaban en el guión’”, ha contado Penélope Cruz en declaraciones recogidas por EW.

“Les dije: ‘¿Por qué no me contasteis eso hace 24 horas, antes de subir al avión?’ A pesar de que ya había rodado películas que tenían escenas de desnudos… en ese momento no quería pasar por eso. Decidí que, durante unos años, simplemente iba a decir que no a lo que fuera en el momento en el que mi corazón me dijera que no”.

A pesar de la juventud de Penélope Cruz en aquel momento, a la actriz no le importó la presión recibida ni que el director se enfadase, aun siendo consciente de que posiblemente perdería una oportunidad que quizás no volvería a tener: “El director estaba furioso. Llamé a los jefes del estudio. Yo no hablaba inglés… pero en esa reunión sí que lo hablé. Les dije: ‘Si creéis que podéis tratar así a la gente… conmigo, no va a funcionar. Tengo una familia que me quiere, volveré a subirme al avión y no me importa si no hago tu película”. ”Sabía que no conseguiría la película. Pero ahora, con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento me dije: ‘El día que muera, recordaré este momento’”.

Con el paso del tiempo, Penélope Cruz echa ahora la vista atrás y recuerda con orgullo aquel instante: “Fue una sensación muy especial para mí, me hizo más fuerte. Y creo que a partir de ese ‘no’, muchos otros ‘sí’ han llegado a mi vida”, ha confesado.