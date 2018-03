Sobra decir que Penélope Cruz es uno de los motivos por los que el cine español puede sentirse orgulloso. La de Alcobendas y su marido, Javier Bardem, son responsables directos de que el séptimo arte se haya expandido internacionalmente. Ambos fueron dos de los protagonistas anoche en los Premios de la Unión de Actores y Actrices, sobre todo porque acaban de estrenar ‘Loving Pablo’, una película basada en el turbulento romance del recurrente personaje de Pablo Escobar con una periodista.

Además de por un maquillaje que le quitaba varios años de encima, Penélope Cruz ha tenido un gran protagonismo a raíz de un emotivo e inesperado mensaje a sus padres, en especial a su madre. Encarna Sánchez es la mujer que está tras la actriz, culpable parcial de su éxito, pero que prefiere ocupar un papel secundario y alejado del ruido mediático que persigue a su hija.

‘Pe’ no ganó ningún premio, pero nos dejó todo un alegato de gratitud hacia la figura de sus padres, tal y como hiciera hace unos días en los Premios César de Honor en París: “Siempre me apoyaron y lo que dije el día del César fue eso, gracias por no reíros de mí cuando a los 12 años dije quiero dedicarme a esto”. Cruz estaba aguantando las lágrimas y descubría que no fue fácil tomar la decisión de dedicarse al cine: “Nosotros no teníamos ningún referente alrededor, nadie que pudiera dedicarse a algo relacionado con el arte, sonaba un poco a ciencia ficción y ello me permitieron hacerlo y confiaron en mí”, argumentó.

Pese a que no suele posar ante las cámaras, Encarna intenta no perderse ninguna de las alfombras rojas de la que es protagonista su hija. Ayer no fue menos, como tampoco en los Goya. Si es que no hay nada como el apoyo de una madre.