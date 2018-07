A sus 42 años, Paz Vega sigue enfrentándose a nuevos retos. Hace varias semanas, la actriz empezó a grabar los nuevos programas de MasterChef Celebrity 3, el primer talent show de su carrera, junto a Santiago Segura, Mario Vaquerizo o Antonia dell’Atte. Además, su hija Ava, de 9 años, acaba de debutar como actriz de la mano de Los Javis con Paquita Salas y está terminando los últimos capítulos de una serie para TVE llamada ‘El continental’.

La guapa sevillana Paz Vega no le puede pedir más a la vida. Lleva casada 16 años con Orson Salazar, sus tres hijos son buenos estudiantes y cada vez se encuentra más cómoda consigo misma. Así lo demostró en un evento social en Barcelona al que acudió como embajadora de la marca Sensilis. Su marido, Orson Salazar, viajó junto a ella, pero se mantuvo en un discreto segundo plano haciendo fotos con su móvil del evento, pero sin quitarle ojo a Paz Vega.

¿Te defines como una mujer seductora?

Soy una mujer natural para lo bueno y lo malo. La belleza está en la naturalidad y la sencillez, por eso me identifico con el lema de esta marca de cosméticos.

¿Qué haces para estar tan espléndida?

Trabajar mucho. Antes hacía mucho ejercicio y ahora no tengo tiempo ni para eso. Lo mejor es mantenerte activa, el estrés, viajar, los niños y estar contenta. Pero tras el verano haré algo más de ejercicio.

¿Descansarás en vacaciones entre Cádiz e Ibiza?

Sí. Lo necesito. Llevo un año sin parar y ya no doy más. Me tengo que resetear en mi tierra y en Ibiza con mis amigos.

¿Qué tal se lo pasó tu hija tras ponerse ante las cámaras?

Se lo pasó pipa, pero yo quería que no sufriera y que no se sintiera cohibida. Era la primera vez que decía una frase ante la cámara, aunque antes ya había hecho sesiones de fotos. Pero no es lo mismo. Y al acabar, quería seguir. Me decía: “¿Y cuándo otra vez?”. Ya se verá.

Se estrenó con Andrés Pajares, ¿qué le dijo tras verla actuar?

Le ayudó mucho, se sintió muy a gusto, estuvo muy pendiente de ella y fue muy cariñoso. Yo estaba detrás de las cámaras y lo vi todo (risas).

¿Te ha dicho ya aquello de ‘mamá quiero ser artista’?

No con esas palabras, pero sí que le gustaría hacer cositas. Pero aún es muy pequeñita.

¿Te gustaría trabajar con ella en las mismas escenas?

Tiene que ser duro y difícil. Una cosa es ser tú como persona y otra como personaje y esto de mezclar sentimientos… Aunque no lo descarto.

Ya han empezado las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity 3’, ¿se te da bien los fogones?

Siempre he sido cocinillas, pero de cosas muy sencillas. Una madre con tres hijos ha de saber cocinar algo, pero por mi trabajo nunca he podido desarrollar esa faceta por falta de tiempo. Gracias al concurso estoy aprendiendo mucho.

Como ya has empezado a practicar con recetas, ¿qué opinan tu marido y tus hijos?

Les hago degustaciones de todo, aunque no les guste. Igual me dicen que les encanta todo para que no me desanime. La verdad es que mis hijos son más de cocina tradicional.

Se ha comentado que tus sueños se frustaron tras vivir 14 años en Los Ángeles…

Mi experiencia ha sido maravillosa, estuvimos muy bien y duró más de lo que pensaba. La idea siempre fue volver, no me veía viviendo allí y el momento lo marcaron mis hijos. El mayor está en una preadolescencia y decidimos que era el momento de volver a España, ya que a un adolescente no le puedes trastocar la vida. No cambio esos años en Los Ángeles por nada del mundo. Y aún sigo yendo.

En el chupinazo de San Fermín quieren que las mujeres vayan de negro en el resto de España, sin embargo, la Asociación de Mujeres de Pamplona no está de acuerdo. ¿Qué opinas sobre ello?

Hay que respetar a la mujer en cualquer ámbito, ya lleve chaqueta, pantalones o minifalda. Esto ya tendría que estar integrado en la sociedad y asumido por el sexo opuesto.

El parlamento sueco acaba de aprobar que el sexo sin consentimiento es una violación y tras lo ocurrido con la Manada, ¿qué opinión tienes al respecto?

Para mí, hay una terminología cuyo significado es ambiguo. Cualquier tipo de abuso, ofensa o agresión es una manera de violarte. Y la justicia española ha de revisarse.