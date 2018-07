Paula Echevarría tropieza y cae de bruces contra el colectivo gitano

A buen seguro que Paula Echevarría no imaginaba la que se le venía encima cuando concedía una entrevista a un medio de comunicación nacional en su último acto público.

Un evento que no estuvo exento de polémica ya de por sí. Ya que debido a su retraso en comparecer ante los medios, hubo algunos periodistas que decidieron hacer plante y se marcharon.

[Paula Echevarría pide disculpas a la prensa tras dejarles plantados una hora bajo el sol]

Pues bien, si la actriz pensaba que los quebraderos de cabeza que le había producido su última aparición mediatica habían acabado, estaba muy equivocada.

Y es que la actriz fue preguntada por la influencer Dulceida, que también es imagen de la misma firma que ella. “Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella”, explicaba la asturiana.

La intérprete continuó explicando que no le hacía especial gracia que le pusieran la etiqueta de “it, girl” ya que las imágenes que ellas comparte en sus redes sociales “poco tienen que ver con las que publica Dulceida”.

Hasta ahí todo bien, pero el remate del testimonio de Paula fue: “No tiene nada que ver. Es como comparar a Dios con un gitano”.

La desacertada comparación ha provocado el malestar de muchas personas y el enfado de otras tantas, como el caso de la bailaor y jurado del programa ‘Bailando con las estrellas’, Joaquín Cortés, en el que por cierto participa su ex marido, David Bustamante.

Joaquín ha cargado duramente contra Paula en las redes sociales .“@pau_eche Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y sobre todo de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias a una etnia que ni conoces”, le acusaba en su cuenta de Instagram.

“Pocas veces me he sentido tan avergonzado de una persona como de ti ahora…”, continuaba en otra publicación. “Lo que has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras personas no hay derecho. Y no se arregla con un ‘lo siento'”, remataba Joaquín.