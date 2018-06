Se suele decir que lo bueno se hace esperar, pero no siempre es así. Si no, que se lo digan a Paula Echevarría. La actriz era la protagonista, junto a Dulceida, de un acto publicitario en un céntrico hotel de Madrid para celebrar la llegada del verano. Como cabía esperar teniendo en cuenta sus otras convocatorias de prensa, su presencia se esperaba con expectación.

Con lo que no se contaba era con que la asturiana retrasase su aparición en el photocall durante más de una hora. La firma que había contratados sus servicios como imagen publicitaria no sabía cómo responder a las demandas de los fotógrafos, que preguntaban dónde estaba la actriz. Ella no hacía acto de presencia, la convocatoria se alargaba sin visos de que fuese a producirse, el calor apretaba y el mosqueo de los gráficos crecía por momentos.

Con ello, los medios de comunicación, que esperaban su llegada a pleno sol, con unas temperaturas superiores a los 30 grados, se unieron y decidieron marcharse, dejando plantada no solo a Paula Echevarría, sino también a la firma. Algo que no afecta en sí a la actriz directamente, dado que ella ya había cobrado por amadrinar el acto, pero sí a la firma que había confiado en ella para la promoción, que se ha quedado sin la repercusión mediática que se esperaba de ella por su tardanza.

La prensa quiso dar un pequeño escarmiento a Paula Echevarría por el exagerado retraso para posar ante las cámaras. Un gesto que viene a ser como un castigo a la falta de consideración con los profesionales gráficos. Algo que ya sucedió, por ejemplo, con el actor Rubén Cortada, que después de varios desplantes continuados con la prensa, estos se negaron a acudir a sus actos y, por consiguiente, las marcas dejaron de contar con él como imagen publicitaria.

Eso sí, la actriz no parecía demasiado preocupada por ello y lució muy sonriente, con un vestido muy veraniego, sandalias verdes y pelo suelto hacia un lado para destacar su maquillaje. Había muchas ganas de verla en un acto oficial tras un tiempo de ausencia en el que ha estado muy centrada en el rodaje de ‘Los Nuestros’. Apenas se ha dejado ver durante las últimas semanas y solo se sabía de ella a través de sus siempre activas redes sociales.

En lo personal, continúa ilusionada junto a Miguel Torres, con muchísimos planes de futuro en la cabeza. Todo apunta a que el próximo año residirán juntos en la capital, pese a que el futbolista todavía tenga contrato con el Málaga. ¿Se irán a la flamante casa de Paula Echevarría o se comprarán un nuevo nidito de amor? La respuesta, este verano.