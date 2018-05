Paula Echevarría está pletórica. A nivel laboral no le puede ir mejor, además de ser imagen de varias marcas, está en pleno rodaje de la serie de Mediaset ‘Los Nuestros II’. Y en el terreno amoroso disfruta de una relación con Miguel Torres que la tiene completamente enamorada, sonríe de lado a lado y se nota que está feliz.

Todo lo contrario de lo que pasara hace ahora un año. Era a principios de 2017 cuando comenzaban a saltar los rumores de una posible ruptura entre David Bustamante y Paula Echevarría y al comenzar la primavera se supo que el cantante ya no vivía en la casa familiar. En abril del año pasado, Paula Echevarría, muy nerviosa, tenía que hacer frente a las preguntas de la prensa sobre su situación sentimental cuando presentaba su colonia. Fue uno de los días más difíciles para ella. Aguantó el tirón, aunque los ojos se le llenaron de emoción tras reconocer que “pasan cosas en mi casa”.

Sin duda, un momento muy complicado en el que la actriz y el cantante se enfrentaron a una ruptura tras 12 años de relación y una hija en común. Incluso, Bustamante perdía los nervios en varias ocasiones. Paula aguantó mejor el tirón, pero no lo pasó bien, el sufrimiento lo llevaba por dentro.

En mayo del año pasado, Paula presentaba un móvil y reconocía “nunca he cerrado la puerta a la reconciliación”. Tenía la mirada triste y su sonrisa era algo forzada. Un mes después, en junio, la familia se reencontraba para celebrar la Primera Comunión de Daniella en San Vicente de la Barquera. El verano cada uno lo pasó por su lado y el tiempo, poco a poco, fue poniendo las cosas en su sitio, hasta que comenzaron los roces entre ellos para ver cómo se repartían la casa familiar. Los rumores de terceras personas, como Ares Teixidó, parecían indicar que la relación había llegado a su fin definitivamente, pero no es hasta enero cuando Paula reconoce que “ya no hay vuelta atrás”.

La intérprete comenzaba el año conociendo más íntimamente a Miguel Torres, un futbolista que forma parte de la plantilla del Málaga que le ha devuelto las ganas de creer en el amor. Bustamante y Paula firmaron por fin el divorcio y la actriz se muestra desde entonces de nuevo feliz y enamorada.