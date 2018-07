Patricia Conde está cansada de que sus cuentas estén en boca de todos y que se haga hincapié en las deudas que mantiene con Hacienda, que ascienden a 1,8 millones de euros. Con ello, la presentadora ha decidido emitir un comunicado de prensa y acabar de una vez por todas con estas informaciones, las cuales considera injustas al entender que los medios de comunicación no están discriminando entre aquellos que defraudan y esos otros, entre los que se incluye, que “se defienden del abuso de Hacienda”.

La presentadora Patricia Conde quiere dejar claro en todo momento que no ha dejado de pagar al fisco y que “deberá ser un tribunal el que diga si debe pagar o no”, pero ya adelanta que “la Agencia Tributaria pierde más del 51% de las causas en los tribunales, pero, al fin y a la postre, arruinan lo que has construido. A mí todavía no me ha juzgado nadie”. Nadie, menos la prensa, considera ella, dado que cree que ha sido víctima de un juicio paralelo por parte de los medios, por lo que no ha tenido reparos en confesar cuestiones tan privadas como cuánto gana al año o cuánto la pagan por acudir a una fiesta que, ya adelanta, es más de lo que gana una persona normal al año.

“Llevo desde los 14 años construyendo y trabajando mucho, tengo una línea de ropa que va muy bien y mi empresa factura 15 millones de euros al año”, explicaba a Carlos Pérez Gimeno durante una entrevista durante una fiesta de la revista ‘Elle’, en la que los reporteros buscaban conocer cómo le había sentado que Hacienda le hubiese colocado de nuevo en la lista de los morosos famosos que deben más de un millón de euros.

Por otro lado, Patricia Conde no ha tenido reparos en confesar que sus ingresos no son pequeños, por lo que la deuda que le reclaman la puede pagar sin problemas, pero el hecho de no hacerlo es porque la considera injusta y desproporcionada. “Soy consciente de que gano mucho dinero y eso en este mundo no se dice, pero es la verdad, yo por una convención gano lo que mucha gente en un año y no me da vergüenza decirlo”, aseguraba en la embajada italiana en conversación con ‘Chic’.