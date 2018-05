El pasado siempre vuelve y el de María Lapiedra no gusta especialmente a Gustavo González

Unas imágenes rescatadas del pasado de María Lapiedra con Tony, el chico que ahora ha puesto en jaque la relación entre Chabelita y Alberto Isla, han salido a la luz con motivo de la polémica noche en la que este joven durmió junto a la hija de Isabel Pantoja en un hotel durante la Feria de Jerez mientras Isla permanecía en Honduras como concursante de ‘Supervivientes’.

Se trata de una etapa vital en la que María realizaba shows eróticos. En muchos de ellos coincidió precisamente con Tony, que se dedicaba a lo mismo. La confianza entre ambos era, por lógica, más que amplia.

Para entender de lo que hablamos hay que remontarse hasta el verano del año 2009, una época en la que era más habitual ver a María Lapiedra desnuda que con ropa y en la que la novia de Gustavo disfrutaba de fiestas nocturnas y de su soltería en plenitud.

Unas imágenes que a Gustavo le cuesta ver

En el vídeo que ahora se ha rescatado se puede ver a una María completamente desatada que protagoniza un ardiente encuentro en plena calle con Tony, unas imágenes que ‘Sálvame’ ha mostrado con la protagonista y su actual pareja, Gustavo González, en plató.

El paparazzi reconoce que aunque respeta el pasado de su pareja, le cuesta ver estas imágenes. “Yo no soy quién para echar en cara nada a María sobre su pasado, pero hay cosas que o me gustan. Aunque sea su pasado y haya tenido derecho a hacer lo que haya querido con su vida, no me gusta verlo”, ha confesado.

María Lapiedra, por su parte ha asegurado que toda esa época de su vida ha quedado muy atrás. Algunos colaboradores de ‘Sálvame’, como por ejemplo Mila Xoménez, dudan sin embargo de que la novia de Gustavo no eche de menos aquellos años de libertad total y de desenfreno. “No lo echo de menos en absoluto y no volvería a ello”, ha asegurado sin embargo Lapiedra.