Isabel Pantoja hace mucho tiempo que prefiere no entrar en desmentidos o discusiones en los medios de comunicación. Sus apariciones en el kiosco rosa son nobles y siempre alegres, a la vez que suele mantenerse al margen de lo que se dice de ella. Para eso están los tribunales. La tonadillera no tiene reparos en defenderse, pero lo hace ante un juez, como así volverá a hacer contra Las Mellis, Raquel y Vivi, a las que pide judicialmente medio millón de euros: 250.000 euros a cada una, por un supuesto delito de atentar contra su derecho al honor, como así adelantó la revista SEMANA en exclusiva.

Las Mellis han recibido esta semana una citación judicial tras la demanda que Isabel Pantoja ha interpuesto contra ellas. El montante que la tonadillera pide para ver restituido el daño causado asciende a los 500.000 euros, una elevada cifra a la que ella no pueden hacer frente, como así han asegurado. De hecho, tampoco pueden afrontar los 150.000 euros que Kiko Rivera también les pide por vía judicial por el mismo motivo: hablar más de la cuenta en un plató de televisión. Un oscuro futuro judicial al que las gemelas deberán hacer frente con todo su patrimonio.

Pese a estas complicaciones, las Mellis aseguran que no se arrepienten de lo que han dicho en televisión sobre Isabel Pantoja, una declaración que podría jugar en su contra en el juicio. Un cara a cara en los tribunales en los que deberán contextualizar si realmente fueron testigos de las presuntas amenazas de la cantante a su exempleada, Dulce: “Como te levantes de aquí, te juro que te arrastro por los pelos escaleras abajo”. Pero no solo ver si son ciertas o no estas palabras, sino también la conveniencia de que este supuesto capítulo sea aireado en los platós de televisión.

Para ello, podrían contar con el apoyo de la propia Dulce, como así han confesado en conversación con María Patiño en una conexión en el programa ‘socialité’: “Creemos que sí, pero tampoco queremos ponerla en un compromiso. No está obligada a declarar a nestro favor. Además, ella trabaja con su hija, así que si no lo hace lo entenderíamos perfectamente”, asegura Vivi, que entiende que ganar el juicio será complicado.