Creía Meghan Markle que tras la polémica vivida con su padre durante todos los preparativos de su boda, su pesadilla familiar había terminado. Pero se equivocaba.

Parece que Thomas Markle no tiene la intención de que su hija viva su nueva vida de royal en paz.

El padre de Meghan Markle ha vuelto a hablar, y cada vez que lo hace, la mujer del príncipe Harry o su familia política, no salen bien parados.

“No me gusta lo que veo”

‘The Sun On Sunday’ ha sido el medio británico elegido por Thomas Markle para realizar unas nuevas declaraciones que, como era de esperar, no han dejado indiferentes a nadie. En ellas, el padre de Meghan Markle siembra dudas sobre el estado anímico de su hija. Aunque la exactriz siempre posa sonriente y radiante de felicidad cada vez que realiza una aparición pública, Thomas Markle asegura que su hija “está aterrorizada”.

Según Thomas, como padre intuye que a su hija le está costando adaptarse a su nueva vida. “Lo veo en sus ojos, en su cara y en su mirada. He visto su sonrisa durante años, conozco su sonrisa y no me gusta la que veo ahora”.

Thomas Markle cree que Meghan está siendo sometida a una presión que le estaría pasando factura: “Realmente me preocupa, creo que está sometida a mucha presión. Hay que pagar un alto precio por estar casada con esta familia”.

Por si esto fuera poco, el padre de Meghan Markle se ha mostrado crítico con el nuevo look que su hija luce en cada acto, para su gusto, demasiado recatado: “¿Por qué en 2018 se viste como en los años 30? ¿Por qué se tienen que cubrir las rodillas?”, se pregunta.

Si Thomas Markle ya estaba siendo apartado de la familia Real británica desde sus desafortunadas actuaciones, algo que no parece gustarle demasiado, con estas nuevas afirmaciones sobre Meghan Markle, es difícil que Thomas se gane la simpatía de Harry, la reina Isabel y el resto de miembros dela Casa Real Británica. De hecho, a ellos les ha dedicado duras palabras: “Están siguiendo unas reglas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que cualquier otra persona, pero, Dios lo sabe, me dan pena por no poder mostrar sus emociones. La razón por la que soy rechazado es porque me beneficié de ese montaje de las fotografías (…), pero podía haber ganado más de 100.000 dólares yendo a un programa de televisión. ¿Qué pasaría si me mudara a Londres y empezara a vender tazas con la cara de mi hija en ellas, también me rechazarían? La familia real está viviendo bajo unas normas pasadas de moda”.