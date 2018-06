Nuria Fergó saltó a la fama cuando se emitió en TVE la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y sigue siendo una de las cantantes más conocidas del panorama español. Profesionalmente, tiene un nuevo reto musical entre manos con el que va a triunfar este verano.

Y es que es la encargada de poner la música a La Vuelta Ciclista a España, que este año va a empezar en Málaga, su tierra. “Me llamaron por teléfono. Imagínate mi cara. Para mí ha sido un regalo porque ha sido algo que no he buscado, me ha llegado”, explica a SEMANA.

‘La vida son dos días’ es la canción elegida por la artista para poner música a La Vuelta Ciclista a España: “Tenía que ser movida, nada de amor ni de ruedas. Tenía que ser un chute de superación de uno mismo”, explica. Ha sido una gran oportunidad para la cantante, que no puede estar más feliz.

En medio del éxito profesional, Nuria Fergó anunció a SEMANA que está soltera de nuevo. “Para volver a casarme, primero tengo que encontrar novio”. La artista salía con el mallorquín Chechu Osinalde, pero la última vez que los vimos juntos fue en septiembre del pasado año”.

