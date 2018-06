Natalia rompe a llorar recordando su momento más duro

Algo tiene Toñi Moreno que logra llevar a sus entrevistados a un punto de nostalgia y emoción a flor de piel en el que es muy difícil no derramar alguna que otra lágrima. Lo ha experimentado su paisana, Natalia Rodríguez este pasado domingo. La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 1’ ha pasado por el plató de ‘Viva la Vida’ para hacer un ejercicio de memoria y echar la vista hacia atrás para ver cómo ha transcurrido su carrera.

Un camino que en absoluto ha sido fácil y así lo ha hecho evidente durante su intervención en el programa de Telecinco. Natalia ha querido compartir lo duro que ha sido llegar a ser una cantante reconocida a nivel nacional. Ella no ha tenido la repercusión mediática de los Bisbal, Rosa o Bustamante, compañeros de edición. Todo lo que ha conseguido ha sido trabajando mucho y luchando contra las críticas destructivas.

Su momento más duro tuvo lugar en 2007, fecha en la expiró su vínculo con la discográfica: “Acabé el contrato discográfico y dije ‘qué hago con mi vida’. O sea, me vi en un precipicio con mi vida, ¿en el borde y dije qué hago? lo dejo o sigo? Y dije: por mis ovarios que sigo”, confesaba la andaluza. Fue entonces cuando la falta de confianza en su proyección motivó que se atreviera a lanzar su propio sello musical, una opción valiente, pero sin certeza alguna de éxito.

[El peor momento de Natalia de ‘Operación Triunfo’]

Natalia se vino abajo ante Toñi al recordar todo lo que sufrió por aquel entonces: “Es que no es fácil. Fui llamando a todas las televisiones y gracias a Dios había sembrado algo bueno que fue portarme bien con todas las teles, con la gente y me apoyaron muchísimo”. Hoy en día ella es su mejor promoción y el tiempo le ha dado la razón. “No es fácil, pero lo estás consiguiendo. Estamos aquí las dos hablando de tu carrera y estás demostrando que eres muy valiente”, le comentaba Toñi Moreno mientras la consolaba con un abrazo.

Además de sus dificultades, Natalia también habló de sus planes de futuro más inmediatos y parece que el de ser madre no está entre ellos: “Es verdad que siento presión porque estoy en un momento de muchísimo trabajo, veo que tengo 35 años y que, por mi edad, si quiero ser madre tengo que tomar una decisión, porque tampoco quiero ser madre muy mayor… Pero, es que no quiero, hoy en día no me siento preparada para ser madre. Bueno, quiero ser madre, pero no me siento preparada”.