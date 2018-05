Tenho andando tão cansada ultimamente. Não sei mais como agir, não sei mais como falar com Deus pra que tudo isso passe! Pra quem tá fora é fácil falar “ah confia em Deus ou Deus vai te curar e etc” eu sei que se existe um Deus por pior que seja isso que estou passando ele n esqueceu de mim, mas tem dias que eu fico me perguntando, será se ele tá vendo, será se tá escutando? Desde de agosto não tem um dia sequer que eu não vomite, tive experiências horríveis e traumáticas que levarei pro resto da minha vida! Hoje foi um dia daqueles que quase pedi pra Deus me tirar logo dessa situação e me levasse pra um lugar melhor. Já to cansada de dar trabalho pro outros, cansada de ser um fardo, cansada de ver meu namorado e minha mãe deixando de viver a vida deles pra viverem a minha. Eu mal aproveitei minha casa e já estou no hospital de novo, essa rotina destrói qualquer pessoas. Acho que o que me mantém de pé são o carinho e cuidado q minha mãe que abandonou tudo pra vim cuidar de mim e pelo meu namorado que largou festas, amigos, bebedeira.. tudo pra me apoiar. Nesse momento eu luto por eles e não por mim, pq sinceramente eu já estou cansada, só eu e Deus sabemos o que já passei, quantos traumas, quantas noites em claro chorando de dor, só eu e ele sabemos! Eu quero que acabe logo Deus, você entende meu coração, me ajuda🙏me dar ânimo e forças pra continuar eu te imploro.

A post shared by Nara Almeida (@almeidanara) on Mar 4, 2018 at 9:24pm PST