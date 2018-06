Es normal que en ‘Sálvame’ ocurran imprevistos todas las tardes que provoquen que a gran parte de la audiencia se le ponga el corazón en un puño. Las cuatro horas diarias de programa suelen dar paso a confesiones, llamadas o reacciones de todo tipo que, en más de una ocasión, pasan a ser una noticia por sí mismas. Aunque estamos acostumbrados a las alarmas, la pasada tarde sonaron más fuerte que nunca tras unas palabras de Mila Ximénez que no deberían haberse oído en alto.

Poco después de empezar el programa del martes, el grupo de colaboradores se dirigió al exterior del plató para realizar una votación. Aprovechando el paréntesis y el movimiento, Mila hizo una sorprendente confesión a la dirección del programa. “Estoy perdiendo la visión de este ojo”, se pudo escuchar decir a la Sevilla con voz preocupada. Mila Ximénez, que estaba fuera de plano en todo momento e ignoraba que se la escuchaba volvió a repetir la frase, desvelando además la que podría ser la fuente del problema: “si es que los disgustos…”.

[Mila Ximénez contra todos]

En los últimos días, la periodista ha estado en el punto de mira después de que Dulce Delapiedra desvelara que durante su participación en ‘Supervivientes 2015’ había tenido trato de favor por parte de la dirección del programa, dejándola en evidencia. Unas palabras a las que se sumó poco después Bibiana Fernández, que también fue una de las concursantes y que dijo en ‘El programa de Ana Rosa’ que Mila se pasaba los días llorando.

Una vez de vuelta al plató, ni Ximénez ni el resto del elenco de ‘Sálvame’ hizo mención al asunto y es que parece que la ex de Manolo Santana quiere llevarlo con total discreción. De hecho, Mila Ximénez luce un derrame en el ojo derecho desde hace unos días del que no se ha dicho ni pío. A pesar de ello y dado que ha hablado del problema hasta la fecha parece que fue un problema de visión momentáneo y que no hay de qué preocuparse.