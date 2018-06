La participación de Mila Ximénez en ‘Supervivientes 2015’ está dando mucho más que hablar tres años después que cuando se confirmó su presencia en el reality más extremo al que se someten los famosos. Primero fue Dulce la que sacó a la luz los tratos de favor que la colaboradora disfrutaba durante su estancia en la isla, que generaron un duro enfrentamiento dialéctico entre la exniñera de Chabelita Pantoja y esta.

Ahora ha sido Bibiana Fernández la que ha vuelto a criticar la participación de Mila Ximenez en Honduras. Ha sido en el ‘El Programa de AR’, donde suele acudir como tertuliana, cuando la también exconcursante desveló que Ximénez se pasaba todos los días llorando. Una acusación que ha encendido y de qué manera la mecha de Mila, que no ha dudado en cargar su pistola y disparar contra Bibi: “De mí se puede decir cualquier cosa, pero nunca nadie va a decir que soy la peor superviviente que ha pisado Honduras. ¿Se ha dicho de ti? Bueno, no te lo preguntes. Sí, se dice”. Se refiere a las voces que apuntaban que Bibiana tuvo una actitud de desidia y desgana durante su concurso en ‘Supervivientes’. Un comportamiento que le costó la expulsión definitiva de Honduras.

La estancia de Mila en la isla también ha dado pie para un acercamiento entre ella y Rosa Benito, tras casi seis años distanciadas y sin hablarse. Sorprendentemente, la ex de Amador Mohedano sacó la cara por Mila Ximénez justo en el momento que más críticas está recibiendo. Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ parece tener balas más que de sobra para sofocar tanto ataque. De hecho, poco o nadie se acuerda de esa amenaza que hizo hace un mes de abandonar el programa estrella de Telecinco por sentirse agotada mentalmente, con su famoso “Ya no me compensa”.