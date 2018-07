Merche acudió al desfile de su admirada Juana Martín, enmarcado dentro de la Madrid Fashion Week, para ayudar a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Unos eventos que a la cantante le encantan: “Me gusta la moda porque mi profesión está muy vinculada a ella”. La actualidad manda y había que preguntarle por las noticias aparecidas hace unos días y que aludían a una deuda de un millón de euros con Hacienda. Una cantidad que le había hecho tener que poner a la venta, con todo el dolor de su corazón, su vivienda de Villaviciosa de Odón, en Madrid.

Sin embargo, Merche salió rápidamente al paso de estas informaciones: ¡Pero eso es pasado, hace mucho tiempo ya de eso, cuanto más lo vais a decir… Dios mío de mi alma! Afortunadamente, todo va muy bien, no paro de trabajar, estoy en plena promoción de mi octavo trabajo. Son cosas que salieron hace dos años y todavía estáis erre que erre, pero la vida continúa con una sonrisa”, argumentó la gaditana. Tampoco tendrá demasiados planes de verano a consecuencia de su tour.

Nada más verla uno es consciente de que ha perdido peso y de que luce una silueta muy estilizada, ¿tienen algo que ver las duras sesiones de baile a las que se ha sometido en ‘Bailando con las estrellas’? “Poquito, he estado poquito, ojalá hubiera estado más. Me lo he pasado muy bien y he conocido a gente estupenda. Todos los compañeros son maravillosos”.

Preguntada por la chispa surgida entre David Bustamante y Yana Olina, la artista no se atrevió a mojarse demasiado: “¿Tú crees que ha surgido la chispa? Yo creo que también es importante que quieras verla, si la quieres ver la encuentras. Ellos sabrán. Yo he visto mucho compañerismo y simpatía, detrás no sé qué pasaría”.