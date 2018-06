El mensaje de la chaqueta de Melania Trump revoluciona las redes sociales

Tras el esperado encuentro con Felipe y Letizia en la Casa Blanca, Washignton, Melania Trump se ha vuelto a convertir en personaje de actualidad. Y no por algo bonito, sino por uno de los looks más polémicos que ha lucido en una de sus últimas apariciones. Y es que ha lucido una chaqueta de Zara con un mensaje muy provocador.

“I really don’t care. Do u?” [“Realmente no me importa. ¿Y a ti?”]. Justo ha lucido este mensaje en su chaqueta cuando las políticas que está llevando a cabo su marido, Donald Trump, están siendo muy comentadas. Muchos han tachado la elección de esta chaqueta como inapropiada…

[Letizia y Melania Trump: lo que hablaron en su esperado encuentro en la Casa Blanca]

Mentras Melania Trump ha preferido mantenerse al margen y no hacer ningún tipo de declaración, su marido Donald Trump ha querido aclarar el motivo que llevó a su mujer a elegir esta chaqueta: “I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!”, [“El ‘A mí realmente no me importa, ¿y a ti?’ escrito en la espalda de la chaqueta de Melania va dirigido a los medios de comunicación que publican noticias falsas. Melania ha comprobado cómo son de falsos y ella ya no se va a preocupar más”].