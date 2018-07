Meghan Markle, nueva reina del estilo. Lo demuestra en su viaje a Irlanda

En su viaje a iIrlanda, la duquesa de Sussex no deja de sorprendernos con sus maravillosos estilismos. Este vestido del francés Roland Mouret es la mejor prueba de que la nueva royal ya reina en el panorama fashion y no hay nadie que pueda hacerle sombra. De manga larga, largo midi, escote barco y volante lateral en la falda no puede estar más elegante, Si le tenemos que poner un pero, aunque muy pequeño, es que quizás le queda un poco apretado en la parte del pecho.