Las curiosas tradiciones que seguirá (o no) Meghan Markle en su boda

La boda del año no para de generar noticias. Todo iba como la seda hasta que, al fin, ha sido la propia novia la que ha confirmado que su padre, Thomas Markle, no podrá asistir a su enlace con Harry de Inglaterra. Con ello se rompe una de las más arraigadas tradiciones, la del progenitor llevando de su brazo a la novia hasta el altar. Aunque se habló del propio novio o incluso de su madre para ejercer esa función, justo un día antes del enlace se ha conocido que lo hará su suegro, el príncipe Carlos. Por otro lado, Meghan Markle tiene a su alcance muchas otras antiguas costumbres que tienen que ver con la Familia Real británica con la que va a emparentar. Otra cuestión es si decide seguirlas, o no.

[El mágico hotel en el que Meghan Markle pasará sus últimas horas de soltera]

Las tradiciones se han ido inventando y adaptando a lo largo de los siglos. Las bodas actuales se parecen, sobre todo, a las que se celebraban en el siglo XIX, y de ahí proceden muchos detalles curiosos, que desde el palacio de Kensington nos han recordado estos días. Los vestidos de novia, las flores, las joyas, los recuerdos… Todo se ha medido siempre al milímetro, pero desde que estos acontecimientos son retransmitidos por televisión a todo el mundo, todavía mucho más. Nada puede fallar.

La boda del futuro Rey Jorge V con Mary de Teck congregó a unos 100 invitados en la capilla del Palacio de St. James, allá por 1893. El sábado 19 de mayo serán al menos unos 200 millones los que puedan estar presentes en la ceremonia y el desfile de carruajes posterior en Windsor. Y todo ello sin moverse de casa. Harry y Meghan Markle forman una pareja moderna, pero también muy ligada al respeto por el pasado y el culto a las tradiciones, aunque sea reinterpretadas. Veremos cuáles de estas prefieren seguir…