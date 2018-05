Samantha Markle, hermana por parte de padre de Meghan Markle (y ahora esposa del Príncipe Harry y Duquesa de Sussex) sigue haciendo caja a costa del enlace de su hermana.

A sus 53 años, Samantha tiene tres hijos y un pasado como modelo y actriz. Desde hace unos años padece esclerosis múltiple, lo que la obliga a estar en silla de ruedas. Tiene un novio llamado Mark, que tiene 60 años, y ambos residen en la localidad de Ocala, en Florida.

La relación entre las dos hermanas es prácticamente nula, la última vez que hablaron fue en el año 2015. Samantha no recibió invitación a la boda de Harry y Meghan Markle, pero declaró a un periódico que tampoco lo esperaba.

Lo cierto es que la mujer ha estado hablando por varios medios de comunicación, en los que no dejaba muy bien parada a su hermana. Por ejemplo, le acusaba de gastarse mucho dinero en ropa mientras que el padre que tienen en común, pasaba por grandes dificultades.

Por si fuera poco, llegó a publicar un libro recientemente en el que se despachaba contra Meghan Markle, a la que -según ella- había estado cuidando cuando era muy pequeña, y nunca se lo había agradecido.

No es el único miembro de la familia de Meghan Markle que le ha estado dando problemas, su padre (que finalmente no puedo acudir a su boda ni llevarla del brazo al altar) o su hermano (que le mandó una carta al príncipe Harry para advertirle de que no se casara con ella) también han tenido su cuota de protagonismo.

El día de la boda en cuestión, y según informa un diario británico, Samantha estuvo siguiendo el enlace de su hermana junto a un equipo de televisión. Se desconoce para que medio estría grabando un reportaje pero se especula que podría embolsarse una nada desdeñable cantidad de cinco ceros.