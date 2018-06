El nombramiento de Máxim Huerta como Ministro de Cultura y Deporte ha sido uno de los más polémicos de todos los que ha tenido que acometer Pedro Sánchez desde que es nuevo presidente del Gobierno. Sus palabras reconociendo que no seguía ni practicaba nada de deporte le han puesto por delante un reto importante, una cuesta arriba en su objetivo por ganarse la confianza de los aficionados y de los propios deportistas.

Sin tiempo que perder, el valenciano se ha puesto manos a la obra y en su primera semana ocupando la cartera le ha dado tiempo a visitar a la Selección Española de Fútbol, a ir a la Feria del Libro y a viajar a París para apoyar a Rafa Nadal en la final de Roland Garros. Sin embargo, otro tuit del ministro iba a disparar la controversia. Máxim escribió erróneamente el prestigioso nombre del torneo, con dos ‘L’ en vez de con una y, como era de esperar, las redes sociales no se lo perdonaron: “No has visto un partido de tenis en tu vida”. Algo que no es el del todo acertado ya que hay quien aportó tuits suyos elogiando al tenista español hace varios años.

Los toreros ponen a Máxim en un aprieto

El look elegido por Máxim Huerta para presencia la final entre Nadal y Thiem tampoco pasó desapercibido, en especial por su maxi sombrero, al más puro estilo gentleman parisino. Una vez que terminó el partido, el ministro bajó a vestuarios para felicitar personalmente al balear por su undécimo título de Roland Garros. También lo hizo en Twitter, donde, una vez más, le cayó un chorreo de reprimendas: “¿Has entrado en Wikipedia para ver quién era Nadal?”, “¿Ya tienes claro que en el tenis no hay fuera de juego”? Queda claro que por muy buenas intenciones que tenga, a Máxim le va a costar mucho ganarse el respeto de algunos sectores, aunque por voluntad no será.