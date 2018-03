Mario Casas se pone colorado cuando le preguntan por Blanca Suárez

Con la proximidad de la primavera empiezan a florecer los primeros nuevos romances o por lo menos eso parece cuando se le pregunta a Mario Casas por esa supuesta e incipiente relación con Blanca Suárez. En las últimas horas se ha publicado que entre ellos podría haber algo más que amistad y la presencia del gallego en la presentación del documental ‘The best day of my life’, en Madrid, era la ocasión perfecta para preguntarle. ¿Está saliendo con la que tantas veces ha sido compañera de reparto?

Para sorpresa de todos, Mario encajó la pregunta con ciertos nervios y sonrojo, tratando de pasar de puntillas: “Yo no hablo de mis cosas… ¡no me liéis! Blanca y yo siempre hemos sido amigos”, decía. “¿Pero solo amigos?”, insistían los periodistas: “No te voy a hablar de eso ¡Me preguntáis por cosas que me dan vergüenza!”, confesaba el actor. Su risilla nerviosa y posterior respuesta no ha hecho más que alimentar las especulaciones.

Hay que recordar que Blanca Suárez y Mario Casas fueron protagonistas de la serie ‘El Barco’ y, últimamente han coincidido profesionalmente en películas como ‘Mi gran noche’ o ‘El Bar’, dirigidas ambas por Álex de la Iglesia. En plano sentimental, ella rompió hace dos meses su relación con Joel Bosqued y él lleva más de un año soltero tras su historia de amor fallida con Berta Vázquez, a quien conoció en el rodaje de ‘Palmeras en la nieve’ y con quien compartió dos años.