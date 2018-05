Este jueves era para la familia Biondo un día triste. Se cumplían cinco años del fallecimiento de su hijo Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, cuyo cuerpo apareció aquel aciago 30 de mayo de 2013 suspendido de una estantería. La pesadilla comenzó aquel día y continuó con la lucha de sus padres por demostrar que el fotógrafo no se había suicidado o había perdido la vida por culpa de un inoportuno accidente, sino que aquella precipitada muerte era consecuencia de un homicidio. algo que, cinco años después, no han logrado probar, como así subrayan a SEMANA fuentes cercanas a la investigación.

Cinco años después y tras la lucha de Santina D’Alessandro y Pippo Biondo por reabrir el caso de la muerte de su hijo, que fue archivado en España como un “suicidio de libro”, ahora, según informa ‘La Vanguardia’, un juez ha admitido a trámite la querella criminal que presentaron los padres en febrero de este año contra el forense que realizó la autopsia. Le acusan de un supuesto delito de falsificación de documento público, al considerar que la firma de la autopsia y la que aparece en el informe del día siguiente “no fueron realizadas por la misma persona”. Algo que deberán demostrar ante el juez.

Una última y desesperada carta utilizada por la familia de Mario Biondo por mantener abierto un proceso judicial que, en numerosas ocasiones, ya se ha cerrado siempre con el mismo veredicto: el suicidio. Una sentencia que no convence a sus padres, a pesar de que es la misma conclusión a la que llegan incluso los investigadores privados que contrataron o los fiscales italianos que vinieron a investigar a España y que contaban con la plena confianza de la familia. Profesionales que, como confirman a SEMANA fuentes de toda solvencia, han tratado que el ‘caso Biondo’ se cerrase definitivamente, al no encontrar indicio probatorio alguno que demuestre que fue asesinado.

[5 años sin Mario, así ha cambiado la vida de Raquel Sánchez Silva]

¿Por qué en España se reabre el caso?

El pasado mes de febrero, la familia del cámara viajó a Madrid para presentar en los juzgados de Plaza de Castilla una querella criminal que lograra la apertura de un caso archivado desde septiembre de 2013. En Italia, concretamente en la Fiscalía de Palermo, permanece abierto, a pesar de que las evidencias siempre terminan apuntando a que Mario Biondo se suicidó o sufrió un accidente desafortunado. Sin embargo, la insistencia de la familia termina por alargar el proceso.

Los Biondo suman a la documentación presentada un nuevo informe. El de un perito en grafología español que, tras estudiar la firma del informe forense del 30 de mayo de 2013 y el del documento judicial del día 31, el de la autopsia, sostiene que “con carácter indiciario, las firmas de uno u otro documento podrían no haber sido realizadas por la misma persona a las que inicialmente se las atribuye”.

Los detalles de la escena

La tesis de los Biondo es que su hijo no se suicidó. No tenía motivos para hacerlo y las incongruencias de los informes elaborados en España determinan, siempre según su hipótesis, que alguien preparó la escena para que pareciera ese “suicidio de libro” que siempre ha mantenido la justicia española. Hay que recordar que el cuerpo sin vida del cámara no presentaba marcas acordes con ese ahorcamiento y que, entre muchos otros factores, resulta inverosímil que todos los objetos de la estantería permaneciesen correctamente colocados en ella a pesar de los bruscos movimientos que debió hacer el fotógrafo justo antes de morir.