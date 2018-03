“¿Qué se ha hecho Mariló Montero en la cara?”. Esa es la pregunta que inunda Twitter desde anoche, cuando la presentadora protagonizaba su esperadísimo retorno a un plató de televisión. Fue en ‘El Hormiguero’ y junto a Pablo Motos, mismo espacio e idénticos personajes que la última vez que la navarra se dejó ver delante de las cámaras. La promoción de ‘Hipnotízame’ ha sido el motivo de su presencia.

Los usuarios de las redes sociales apreciaban un cambio evidente, sobre todo en su rostro, respecto a la Mariló de hace algún tiempo. Un retoque estético o exceso de maquillaje han sido algunas de las hipótesis barajadas por los usuarios de Twitter, Instagram o Facebook. Ella no ha confirmado ni desmentido nada, pero bien es cierto que su cambio físico es bastante obvio.

La reaparición de Mariló había levantado una expectación enorme ya que estamos ante una mujer que ha acostumbrado a la audiencia a decir siempre lo que piensa, alto y claro. Sin embargo, parece que en su vuelta ha rebajado un punto ese perfil y ha mantenido un discurso mucho más sosegado. Luciendo un estilismo muy moderno, basado en una camisa azul eléctrico con bordados, Mariló Montero ha dejado un mensaje a quienes la critican: “Vivimos en un momento que hay mucho odio a través de las redes, es un linchamiento, cada cosa que dices te destrozan la vida”.

Hace un año y tras dejar ‘La Mañana’ de TVE, la presentadora decidió marcharse a New York en búsqueda de nuevos proyectos. No le surgió nada relacionado con la televisión, pero recientemente ha desvelado haber participado en el accionario del Real Betis, invirtiendo un millón de euros en sus arcas, junto a Carlos Herrera. Ahora vuelve por la puerta grande y junto a Pablo Motos, al que ha dedicado un piropazo en toda regla: “Pablo, que sepas que ‘El Hormiguero’ es el sitio en el que más feliz me siento a nivel profesional. Me quiero quedar a vivir aquí”.