Marie Chantal de Grecia ha querido compartir públicamente un episodio aterrador de su vida que le ha hecho pasar momentos angustiosos. La mujer de Pablo de Grecia posee un blog y ha sido en este portal donde ha escrito y descrito lo ocurrido con Odysseas, el cuarto de sus cinco hijos.

“Anoche me pasó algo aterrador y siento la necesidad de compartir esta historia contigo”. Con esta impactante frase comienza Marie Chantal de Grecia su relato. Sin duda, la mujer de Pablo de Grecia sabe bien cómo captar la atención de sus lectores. Nadie, ante esta aseveración, puede resistirse a continuar leyendo.

Su hijo sufrió un problema de salud preocupante

Marie Chantal tuvo que enfrentarse a un desagradable episodio en el que la salud de su hijo se vio afectada. Odysseas sufrió una anafilaxia después de cenar. Se trata de una fuerte reacción alérgica: “Sucedió tan rápido, y eso que normalmente presumo de ser la experta en salud de nuestra familia, pero esto vez me pilló completamente por sorpresa. No pensé ni por un minuto que esos eran los síntomas de una anafilaxia”. Su hijo estaba viviendo una reacción alérgica muy acusada.

“Decidimos pedir sushi en un lugar conocido. Literalmente tres minutos después de que hubiera terminado su caja de sushi (California rolls) Ody empezó a quejarse de un fuerte dolor de estómago y a toser de forma incontrolada”. “Pensé que estaba jadeando a causa de la fiebre de heno (uno de los problemas alérgicos más comunes) que hay este verano en Inglaterra”, explica Marie Chantal de Grecia en su blog, quien reconoce que no supo reaccionar tiempo, algo por lo que se ha sentido culpable: “Me siento mal porque no caí en lo que estaba sucediendo, incluso no estaba preocupada en ese momento. Él continuó tosiendo y empezó a expulsar muchas flemas. Fue entonces cuando le dije a mi marido que llamara al médico”.

Los síntomas de su hijo Odysseas fueron a peor: “Se estaba poniendo rojo, le había aparecido una erupción y sus labios se estaban poniendo morados. Fue entonces cuando, con el doctor al teléfono, decidimos llevarlo rápidamente a urgencias”.

Marie Chantal de Grecia ha querido compartir esta experiencia para alertar a todos sus lectores de los síntomas anafilácticos que ella no supo reconocer. “En ese momento tuve problemas para descubrir que sus síntomas eran una reacción anafiláctica, pero ahora sé que hay muchas formas y diferentes de anafilaxia”.