Ha pasado un año y medio del revuelo generado por los encuentros furtivos entre Edmundo Bigote Arrocet con su amiga Gemma Serrano. Se citaban en el piso de soltero del cómico chileno, mientras María Teresa Campos estaba en directo en ‘Qué tiempo tan feliz’. Los rumores hablaban de algo más que amistad, pero ambos zanjaron tanta habladuría desmintiendo que entre ellos existiese algo más que un sentimiento de compadreo. Muchos lo pusieron en duda, incluso Terelu Campos y Carmen Borrego llegaron a replantearse la veracidad de esta versión, pero aun así las aguas llegaron a su cauce.

Eso sí, la bomba podría volver a estallar por culpa de unas desafortunadas declaraciones de Gemma Serrano ofrecidas al portar ‘Cotilleo’. Ella no ha desaparecido de la vida de su amigo Edmundo Arrocet, pero ahora guardan distancias para evitar que sus encuentros sean malinterpretados y sean inmortalizados por los paparazzi. Tampoco quieren posar juntos en actos públicos en los que ambos están citados. Ya saben, por el qué dirán. O al menos eso es lo que ha dicho la propia Gemma Serrano.

Tanto Bigote como Gemma Serrano coincidieron en la presentación del libro de José Antonio Franco. No mediaron palabra y no se acercaron en ningún momento mientras las cámaras estuviesen con el piloto rojo encendido. ¿Por qué esta estrategia? Ella misma responde: “Para no molestar a la yaya”. Unas desafortunadas declaraciones que no solo molestarán a la propia María Teresa Campos, también a Bigote Arrocet y a sus hijas.

Unas palabras que traerán cola en los próximos días en los platós de televisión, dado que en los programas en los que las hijas de la periodista trabajan no dejarán pasar la oportunidad de preguntarles cómo han recibido este dardo envenenado y cuál es su respuesta.