Este miércoles, Terelu Campos presentaba su nueva andadura profesional como diseñadora de su propia colección de joyas. Un proyecto en el que no ha estado sola, dado que la familia Campos ha vuelto a hacer piña para arroparse unos a otros. Allí estaba, por supuesto, María Teresa Campos, la matriarca del clan, que no ha tenido tan buena suerte con su proyecto alternativo a la televisión. Su disco junto a Edmundo Arrocet no está generando tanto interés en el público como ella esperaba y así nos lo ha confesado la propia presentadora en conversación con SEMANA.

Pregunta: ¿Cómo estás en el gran día de Terelu?

Respuesta: Ha sido un día muy bonito, porque han puesto mucha ilusión las dos hermanas. Esto lo llevan madurando mucho tiempo y por fin lo han sacado.

P: ¿Lleva puestas las joyas?

R: Me gusta porque son diseños sencillos, bonitos. Mi hija Carmen siempre quería pendientes pequeños y ahora los tienen. La primera joya que diseñó Terelu la llevo desde hace meses, este collar, y no me lo quito para nada.

P: ¿Cuándo se verán más entregas de Las Campos?

R: Creo que se verán muy pronto. Tenemos tres capítulos hechos y uno a medias. Buenos Aires, Chile, Miami y el de la estética entre Madrid y Marbella. Creo que se pondrán en verano. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado.

P: ¿Cómo se presenta el verano?

R: Se presenta de una manera que no se ha presentado.

P: ¿Tienes ganas de que Terelu se eche novio?

R: Tengo ganas de que Terelu sea muy feliz y yo ahora la veo muy feliz. Los hombres no siempre son los que nos hacen felices. A veces aciertas, pero cuesta mucho acertar. A ellos les pasará lo mismo con nosotras…

P: ¿Tú acertaste con Bigote?

R: Sí, la verdad es que sí. Nos llevamos bien y discutimos mucho también. Le gusta mucho ponerme nerviosa y luego me dice: siempre caes, es para hacerte rabiar. Edmundo es un personaje singular, un artista, que no he llegado a conocer bien hasta que he tenido una relación con él. Conocía a Bigote Arrocet como todo el mundo por el ‘1,2,3’ y luego ha hecho muchas cosas… Cuando un día me di cuenta de la voz que tenía estando en la piscina, parecía un tenor. El disco que ha salido ahora es por eso.

P: ¿Te imaginabas sacando un disco?

R: Ya saqué algún disco antes que tenía que ver con un programa y ni me acuerdo, creo que con ‘Día a día’. Entonces tenía más voz. Estoy contenta y muy emocionada. Cuando hemos ido a la firma, como todo el mundo ha opinado, quiero decir lo siguiente: ¿Tú irías a algo que nadie te ha dicho que va a pasar? Nadie, y cuando digo nadie, digo nadie, ¿te ha dicho que va a pasar? Yo no formo parte del proyecto económicamente hablando, es de Edmundo y Óscar Gómez, y tiene unos arreglos preciosos y os recomiendo que lo escuchéis con altavoz. No digo que lo compréis, pero oídlo.

P: ¿Te enfadaste cuando viste que no había gente?

R: Sí, pero es lógico. En primer lugar también creo que hay centros más apropiados, como el de Sol, donde yo siempre he firmado libros. Es impensable que te vayas tan lejos…

P: ¿Y sobre la expectación ante la mayoría de edad de tu nieta Alejandra?

R: Eso era esperado y cada uno dice lo que quiere. Pero sí digo que nadie se espere que la niña se vaya a dedicar a pasear por las televisiones, porque se va a dedicar a lo que a ella le gusta y le ha gustado siempre.