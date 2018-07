María José Suárez le busca una piscina a medida a su hijo...

El pasado 1 de septiembre la vida de María José Suárez cambió para siempre cuando llegó al mundo su primer hijo, Elías. Desde ese momento la vida de la modelo ha vivido alrededor del pequeño, que esta viviendo su primer verano con la mayor de las sonrisas. Si bien el bebé no se acordará de nada de estas primeras experiencias y de lo que está viviendo durante estos meses, su madre no quiere que se pierda nada y está viviendo con él un montón de ‘primeras veces’.

El calor ha hecho que uno de los grandes protagonistas sea el agua, en todas sus formas. Tras haberse bañado en las playas de Florida y República Dominicana, el niño acaba de disfrutar de una experiencia mucho más común en alguien de su edad, el baño en un barreño. Aunque María José tiene una gran piscina en su casa ha querido que Elías viva un chapuzón en un auténtico barreño de zinc, de los de antes. “¿Quién no se ha bañado en uno de estos? 🙋‍♀️ en este mismo me he bañado yo!”, escribe la que fuera Miss España junto a varias imágenes de su niño, que no podía estar pasando mejor.

La llegada del pequeño ha supuesto toda una revolución en su vida, hasta el punto de que la top y su pareja, el empresario catalán Jordi Nieto están a punto de darse el ‘sí, quiero’ para afianzar su relación. La ceremonia tendrá lugar el próximo mes de agosto en Santorini, pero personas cercanas a la pareja aseguraron a SEMANA hace unas semanas que la verdadera boda podría haberse celebrado ya o que será en una fecha inminente.

Hagan el viaje como solteros o casados, lo que está claro es que María José y Jordi disfrutarán de uno de los días más importantes de su vida acompañados de su hijo. Será en ese momento cuando comiencen su nueva vida pues, desde hace un par de meses, el catalán vive en Miami, donde quiere que Suárez se instale definitivamente muy pronto. “Después de liquidar en Barcelona lo que quedaba de sus empresas, que no era tanto como decían, se ha ido a vivir a Miami, donde le ha fichado una empresa de capital riesgo muy importante con un contrato estupendo. Han alquilado un apartamento y María José está con él, aunque yendo y viniendo a España por su tienda en Sevilla. Tienen planes de que ella abra allí su negocio de trajes de novia. A Jordi ya no le vuelven a pillar por aquí”, desveló una fuente familiar. ¿Tendrá lugar la mudanza tras la boda?