Resulta extremadamente difícil saber algo de María José Campanario. Tanto ella como su marido se esfuerzan en mantenerse alejadas del foco mediático y midiendo con cuentagotas sus apariciones ante las cámaras. Los severos episodios de fibromialgia (y recaídas) que sufre han acabado por devastar su estado de ánimo. El oscurantismo de la familia en torno a su enfermedad impide saber más de la cuenta. Menos mal que está Laly Bazán para alumbrarnos con algo de luz sobre la salud de la odontóloga.

[El entorno de Campanario habla sobre su estado real de salud]

“Ella de la enfermedad se encuentra bastante mejor, la tiene más controlada, afortunadamente. Cada semana visita a un médico y un terapeuta que le da las pautas de la medicación que debe tomar y la guía”, confesaba al portal ‘Jaleos’. El problema de la Campanario está en su desorganización de la gran cantidad de medicamentos que debe tomar: “Antes estaba muy desordenada con la medicación y ahora está más encaminada. Ella necesitaba ese control, porque se medicaba sola y abusaba de los medicamentos, porque cuando el dolor es continuo se pasa muy mal”, confesaba Bazán.

No obstante, ha conseguido encontrar la ilusión en la nueva meta profesional que se ha puesto: estudiar Odontología infantil en la universidad, una rama de su profesión que le encanta. Además, “María José Campanario viaja dos veces en semana a Sevilla para trabajar en la clínica dental que lo hacía antes, ella va allí y hace sus arreglos y ayuda en lo que puede. No es algo continuo ni diario, pero le viene bien no estar todo el día encerrada en casa”, desvela Laly.

Paralelamente, la ‘Campa’ mejora muy positivamente de sus dolencias. Visita semanalmente a un médico y a un terapeuta que le da unos consejos sobre su medicación. El punto diferencial en su recuperación se lo da una cámara hiperbárica y así lo confirma Laly: “La cámara le viene de maravilla, ella está cada día mejor en un 99,9 por ciento”.