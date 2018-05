María José Campanario ya ha salido del hospital. La mujer de Jesulín de Ubrique ha recibido el alta médica en la tarde de este lunes, como así ha podido confirmar SEMANA en exclusiva. La odontóloga más famosa del mundo cuore fue ingresada el pasado domingo de urgencia, a consecuencia de los fuertes dolores derivados de la fibromialgia que padece.

Nada más entrar al hospital de Sevilla fue atendida por equipo de urgencia, que decidió subirla a planta y dejarla ahí dos días, hasta que lograse controlar la medicación que le ayudase a paliar los dolores que no la dejaban conciliar el sueño, agravando aún más el bajo estado de ánimo que suele acompañar a este tipo de dolencia, estigmatizada por la mayoría al no ser del todo comprendida por aquellos que no la sufren.

[Hace un año anunció ‘reboda’: ¿Dónde quedó esa promesa?]

Tal y como se daba a conocer a primera hora de este lunes, la evolución de María José Campanario era “favorable”, lo que hacía prever que el alta médica se iba a adelantar. Según fuentes familiares, su salida del hospital estaba prevista para finales de la presente semana, entre el jueves y el viernes, pero finalmente los facultativos han logrado paliar sus dolores y ajustar la medicación con la que la esposa de Jesús Janeiro debe convivir de por vida.

Jesús Manuel Ruiz, íntimo amigo de María José Campanario, explicaba este lunes en el programa de ‘Sálvame’ que “la recuperación está siendo más lenta de lo esperado en un primer momento. Decían que el alta médica llegaría en febrero, pero será más lento, pues aún tienen que controlar la medicación”. Algo que, por el momento, se está consiguiendo, a pesar de que en ocasiones se experimenten algún que otro desbarajuste.